«Какое-то время после такой трагедии люди будут бояться летать вертолетами. И вообще складывается ощущение, что в последнее время много происшествий со смертями, и не только в России, это нагнетает обстановку. Но, как показывает опыт, такое торможение спроса длится недолго, максимум недели две», — сказала она.

Эксперт напомнила, что, несмотря на авиакатастрофы, люди продолжают летать самолётами, исключая разве что самых мнительных туристов.

Как сообщалось, в четверг утром вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены. По предварительной информации, пассажиры вертолёта были туристами из Москвы и Петербурга.