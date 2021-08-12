"По прибытию на место было установлено, что мужчина (49 лет) скончался на месте. Происшествие произошло на экотропе", — говорится в сообщении.

Тело умершего туриста будет транспортировано на равнину и передано сотрудникам правоохранительных органов

Кроме того, на двух реках Северной Осетии продолжаются поисковые работы.

В Ирафском районе республики на реке Урух ищут водителя экскаватора-погрузчика 1987 г.р., который упал в реку вместе с техникой 26 июля. Поиски идут 18-ые сутки. Всего задействовано девять сотрудников МЧС России, а также добровольцы.

Также продолжаются поиски женщины 1959 г.р., унесенной селевым потоком 10 августа в реку Геналдон в Кармадонском ущелье Северной Осетии. К поисковым работам привлечено пять спасателей СОПСО МЧС России.