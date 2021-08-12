«Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии со страховыми обязательствами перевозчика», — говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм находится на связи с правительством Камчатского края. По данным местных властей, туристические вертолетные полеты в регионе приостановлены на 12 и 13 августа. «До выяснения причин крушения будет проведена дополнительная проверка соблюдения требований безопасности при оказании туристических услуг», — подчеркнули в ведомстве.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Четверо пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.