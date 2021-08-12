Поезд №6691 по пятницам будет отправляться из Петербурга в Великий Новгород.

Вместо поезда №6686 от железнодорожной станции Рогавка (Новгородская область) до Петербурга по этому маршруту по пятницам будет ходить поезд №6688.

Кроме того, изменится расписание поездов по направлению Великий Новгород — Луга. Поезд №6958 будет отправляться в Лугу в 07:21 по субботам и воскресеньям. Обратный поезд №6957 теперь отходит в 10:43 и прибывает в 14:00 по выходным.

В Великий Новгород из Петербурга можно также доехать на электропоезде "Ласточка".