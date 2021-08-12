"На участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54 — км 55) восстановлено движение (по одной полосе в каждую сторону). Ранее проезд был закрыт из-за подтопления проезжей части. На месте работают сотрудники эксплуатирующей организации", — говорится в сообщении.

Федеральная трасса "Таврида" идет от Крымского моста на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь и состоит из восьми этапов.

Очередные дожди начались в Крыму в начале августа после июльской аномальной жары, действует штормовое предупреждение. Накануне подтопило несколько домов и дорог в Симферопольском районе, в четверг — десятки участков в Ленинском районе. Власти нескольких городов, включая Ялту и Керчь, предупредили о возможных ЧС.