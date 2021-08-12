"Суд постановил — заключение под стражу на два месяца до 9 октября включительно", — сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Чечерин в четверг.

Он напомнил, что в отношении Богданова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 2 июня он был задержан в аэропорту Сочи и арестован на два месяца. 5 августа суд отпустил его под домашний арест. Однако во время выхода из СИЗО 9 августа следователи задержали его и предъявили новое обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

11 августа Центральный рай суд Сочи избрал Богданову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Во время следования в Центральный районный суд Сочи в специальном транспортном средстве из-за недомогания сотрудники конвоя вызвали Богданову скорую медицинскую помощь, которая доставила его в больницу. Однако врачи не стали его госпитализировать и порекомендовали амбулаторное лечение.

Затем Богданов был доставлен в изолятор временного содержания.

"Члены его семьи всерьез обеспокоены состоянием здоровья Дмитрия Владимировича. Полагаем, что, находясь в ИВС или СИЗО, где отсутствует снабжение необходимыми медикаментами, нормализация состояния здоровья моего подзащитного невозможна", — сказал Чечерин.

Он написал заявление в Минздрав Краснодарского края для проведения проверки по факту отказа в лечении больного в стационаре.