"Будет проведена внеплановая проверка в отношении авиакомпании "Витязь-Аэро" по факту крушения вертолета Ми-8, которое произошло 12 августа 2021 года на Камчатке. Центральным аппаратом Ространснадзора создана комиссия, в которую также вошли представители руководящего состава территориальных управлений службы, для проведения проверки деятельности эксплуатанта", — сказано в сообщении регулятора.

Как сообщалось, в четверг утром вертолет Ми-8 "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании 21 вертолет Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" — камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн руб. чистой прибыли при выручке 1,6 млрд руб.