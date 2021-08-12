«Четвертый этап кэшбэка был запущен 16 июня, но продвигается очень слабо. По динамике он, по словам туроператоров, уступает третьему этапу в 10 раз, поэтому они считают необходимым продлить окно продаж как минимум до конца ноября или до окончания срока действия самой программы», — рассказала она.

Тюрина отметила, что одной из основных проблем четвертого этапа распродажи туров с кешбэком является низкая глубина продаж. «Люди не готовы так заранее планировать свой отдых: туристы должны забронировать отдых до 31 августа, а заезды начнутся только с 1 октября. При этом глубина продаж сейчас в лучшем случае достигает месяца. Необходимо продлить окно продаж хотя бы до конца ноября», — пояснила она.

По словам почетного президента РСТ Сергея Шпилько, итоги нынешнего сезона на внутреннем рынке во многом будут зависеть от результатов межсезонья, поскольку лето оказалось для туристов и турбизнеса достаточно нестабильным из-за антиковидных ограничений. «Продление продаж в рамках четвертого этапа кешбэка до конца года с возможным перераспределением бюджетных средств, которые предназначались на 2022 год, поможет не только загрузить межсезонье, но и поддержит раннее бронирование на будущий год», — считает эксперт.

По мнению туроператоров, распродажа туров с кешбэком – нужная и важная программа, которую следует запустить на целый год с распределением по срокам продаж и периодов поездок. При этом даты продаж должны быть едиными для всех категорий туристов, поскольку их разделение, например, для молодежных и детских поездок с разными условиями дезориентирует спрос.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей.

Четвертый этап кешбэка был запущен 16 июня, туристы могут приобрести до 31 августа туры на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации.