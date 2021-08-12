В бортовых документах, которые стали доступны "Интерфаксу", руководителем турфирмы значится Ирина Халина.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Халина является директором ООО "Турист" (Камчатка).

Сама фирма создана не так давно — в мае 2019 года — с уставным капиталом 20 тыс. рублей. В прошлом году она получила 40,1 млн рублей выручки и 15,3 млн чистой прибыли.

"Турист" организует туры на природные достопримечательности Камчатки группам из 18-23 человек. Отмечается, что "принципиальная позиция компании — безопасность".

Из данных "СПАРК-Интерфакс" следует, что единственный владелец ООО "Турист" — Виктор Сиротин, одновременно возглавляющий авиакомпанию "Витязь-Аэро", которая выполняла сам полет на озеро 12 августа. Также Сиротин является генеральным директором ООО "Вертолеты Камчатки" и директором двух туристических компаний "Ольга" и "Дуксинауч" на Камчатке.

Все четыре компании контролирует бизнесмен и депутат думы Камчатского края Игорь Редькин, признавшийся в убийстве мужчины по неосторожности в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района 2 августа, перепутав последнего с медведем.

Так, Редькину принадлежит 49,50% в "Витязь-Аэро", 50% в "Вертолетах Камчатки", а также по 100% в турфирмах "Ольга" и "Дуксинауч".

Как сообщалось, в четверг утром вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится.