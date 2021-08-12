«Тема внутреннего туризма стала одной из ключевых в этом году, к ней приковано особое внимание. Особенно ценно, что участники экспедиции смогут показать комплексную, многогранную картину нашей страны, ее историю, культурные традиции и обычаи, которые не всегда можно ощутить, когда просто находишься в поездках», — сказал журналистам в четверг директор Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов.

Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" — одного из проектов платформы "Россия — страна возможностей" и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. В первом сезоне он собрал более 200 тыс. участников и прошел в формате открытых онлайн-встреч об истории, национальных и культурных особенностях 85 регионов РФ.

По словам руководителя Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия", проректора РГГУ Ларисы Пастуховой, подать заявки на проведение онлайн-лекций могут как педагоги, музейные работники, так и лидеры местных сообществ и представители некоммерческого сектора. «Лектором может стать и просто увлеченный историей родного края человек. Нет конкретного профессионального ориентира, главное — любить и глубоко знать то, о чем повествуешь», — добавила она.

Пастухова отметила, что лекции ориентированы в основном на школьников и студентов, а также семьи.

Прием заявок на конкурс продлится до 19 сентября, итоги его подведут во второй половине сентября. Сами онлайн-встречи начнутся в начале октября и продлятся они в течение 25 дней. В середине ноября пройдет награждение лучших лекторов онлайн-экспедиции.