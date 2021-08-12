Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в январе-июле 2020 года обслужил 5,273 млн пассажиров. Таким образом, показатель за семь месяцев этого года вырос на 81,4%. Однако он пока не вернулся к доковидным показателям (10,97 млн пассажиров в январе-июле 2019 года).

В первом полугодии 2021 года пассажиропоток "Пулково" составил 7,4 млн человека. Следовательно, в июле текущего года аэропорт обслужил 2,1 млн пассажиров, что на 90,9% больше результата за тот же месяц прошлого года.

Самыми востребованными внутренними направлениями в этом году стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Казань и Мурманск.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".