"В настоящее время определено место падения воздушного судна, а также глубина — 137 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров", — сказали в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, спасатели также патрулируют Курильское озеро на лодках, территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов. При этом водолазы обследуют береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров.

По словам спасателей, на больших глубинах требуется дополнительное оборудование, предназначенное для выполнения специальных глубоководных работ. "В ближайшее время необходимое оборудование будет доставлено", — подчеркнули в пресс-службе.

На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники, среди них спасатели МЧС — это сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Как сообщалось, в четверг утром вертолёт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится.

На базе телефона доверия регионального главка МЧС по Камчатскому краю развернута "горячая линия" для родственников пассажиров, которые находились на борту вертолета МИ-8, совершившего жесткую посадку в Кроноцком заповеднике.

По телефону 8 (4152) 30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон "горячей линии" будет работать круглосуточно.