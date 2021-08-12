"Год назад мы начали проработку туристического кластера. И задачу перед собой ставим — уйти или, по крайней мере, минимизировать вертолетные перевозки сюда, поскольку они дорогие и, как мы видим из сегодняшнего дня, к сожалению, не безопасные", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, правительство региона собирается развивать наземную инфраструктуру и малую авиацию, чтобы "вертолетные экскурсии не были безальтернативными".

Он также констатировал, что "другого варианта попасть на такие места, как Курильское озеро, Долина гейзеров и по большому количеству социально значимых маршрутов, — к сожалению, нет".

Как сообщалось, в четверг утром вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится.