В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом ("Оптимум") и без багажа ("Лайт"). Полет необходимо совершить в период с 13 сентября по 25 декабря 2021 года на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU.

Из-за пандемии коронавируса и ограничений на полеты авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали предлагать более выгодные тарифные условия.