Федеральная трасса "Таврида" идет от Крымского моста на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь и состоит из восьми этапов. Стоимость семи участков четырехполосной трассы общей протяженностью более 250 км в Крыму составила около 150 млрд рублей, они построены.
Сильные дожди шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты. Затяжные ливни сменила аномальная жара.
4 августа МЧС снова предупредило о надвигающихся сильных ливнях с грозой и градом. Осадки вызвали сель, который повредил объекты монастыря святых Косьмы и Дамиана (Алушта).
Вечером 11 августа сильный дождь переполнил водоем, вода из которого заблокировала дорогу между селами Краснолесье и Доброе. Также было затруднено движение на трассе Симферополь — Ялта. Подтопило территорию одноэтажного многоквартирного дома барачного типа, четыре домовладения и 11 придомовых территорий. Шесть человек эвакуировали в пункт временного размещения.