"12 августа в 10:00 на участке трассы "Таврида" в Ленинском районе (км 54- км 55) движение временно переориентировано по направлению село Ленино — село Ильичева (55 км с выездом на 64 км). Причина: подтопление, вызванное обильными осадками", — говорится в сообщении.

Федеральная трасса "Таврида" идет от Крымского моста на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь и состоит из восьми этапов. Стоимость семи участков четырехполосной трассы общей протяженностью более 250 км в Крыму составила около 150 млрд рублей, они построены.

Сильные дожди шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты. Затяжные ливни сменила аномальная жара.

4 августа МЧС снова предупредило о надвигающихся сильных ливнях с грозой и градом. Осадки вызвали сель, который повредил объекты монастыря святых Косьмы и Дамиана (Алушта).

Вечером 11 августа сильный дождь переполнил водоем, вода из которого заблокировала дорогу между селами Краснолесье и Доброе. Также было затруднено движение на трассе Симферополь — Ялта. Подтопило территорию одноэтажного многоквартирного дома барачного типа, четыре домовладения и 11 придомовых территорий. Шесть человек эвакуировали в пункт временного размещения.