"Более 60% отдыхающих в Сочи прошли вакцинацию от коронавируса", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Сочи Алексей Копайгородский в четверг.

Он отметил, что с 1 августа действуют новые правила заселения в официальные средства размещения на курорте. Согласно анализу за первую декаду августа, 66% курортников заселяется с сертификатами о вакцинации от COVID-19 или справкой о первой прививке. Еще 28% гостей — это дети до 18 лет.

"Мы разработали и направили во все средства размещения памятки, которые отельеры размещают для гостей в зоне ресепшн. Там же предусмотрено поле с указанием ближайшего пункта вакцинации. Многие санатории и отели готовы организовать трансфер для своих гостей в ближайший прививочный пункт. Для обеспечения вакциной туристов потребуется 50 тысяч доз", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, министерство здравоохранения Краснодарского края подтвердило готовность обеспечить своевременную поставку вакцины в город.

В свою очередь в пресс-службе администрации Сочи напомнили, что начиная с 1 августа гостям для заселения в средства размещения необходимо предоставить один из следующих документов: сертификат о вакцинации либо справка о получении первого компонента вакцины; согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней с момента заселения и отрицательный ПЦР-тест; документ о перенесенном заболевании в течение последнего полугодия; справка о медотводе и отрицательный ПЦР-тест.

Для заселения детей до 14 лет включительно медицинские документы не требуются. Для детей от 15 до 18 лет достаточно отрицательного ПЦР теста. Документы можно предоставить в бумажном или электронном виде.