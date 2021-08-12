"С сегодняшнего дня вертолетные туры на кордон "Озёрный", расположенный на Курильском озере, приостановлены до 14 августа, субботы, включительно. Решение о возобновлении полётов будет принято после выяснения всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг.

Отмечается, что полеты в Кроноцкий заповедник и по другим туристическим направлениям продолжаются.

В Минприроды РФ добавили, что сотрудники Кроноцкого заповедника сделали всё возможное для спасения выживших в крушении вертолёта. "Для того, чтобы оказаться на месте трагедии, им понадобилось не более 3 минут. В спасательной операции принимали участие 4 инспектора ООПТ. Первая помощь потерпевшим прибыла с кордона "Озерный", — сообщили в ведомстве.

По словам участкового государственного инспектора "Кроноцкий государственный заповедник" Евгения Денгеса, в 9:25 утра на озере был туман, видимость не превышала 100 метров.

"Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок — вертолёт ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за 3-4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне", — сказал инспектор, его слова приводит пресс-служба Минприроды.

Инспектор сообщил, что на поверхности воды было восемь человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон. У двоих были серьезные ранения. "Мы начали оказывать пострадавшим первую помощь, отогревать их. Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили", — добавил он.

Утром 12 августа сотрудники Кроноцкого заповедника сообщили о жесткой посадке вертолёта Ми-8 на Курильском озере. На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа, восемь из них спасены сотрудниками заповедника. Как сообщала пресс-служба заповедника, эти люди самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8-9 метров. Под руководством губернатора региона Владимира Солодова при правительстве Камчатского края создан оперативный штаб по ликвидации последствий авиакатастрофы.