"Через неделю власти Чада принесли официальные извинения. Еще через несколько дней вернули всю технику и телефоны. Большая часть путешественников вернулась домой, а четверо участников добивались возвращения автомобилей, оставленных в Файя Ларджо. История окончилась только 10 августа. Сейчас машины припаркованы в Нджамене, оставшиеся участники экспедиции "Мир наш" Алексея Камерзанова вернулись домой", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 мая участники экспедиции "Мир Наш", включая Полищука и известного путешественника Алексея Камерзанова, отправились из Нджамены (столица Чада), в трехнедельную поездку по территории республики. Маршрут был заранее согласован с МВД Чада и пролегал на север страны, в сторону плато Эннеди и границы с Ливией.

В районе города Файя (север Чада) путешественники были задержаны чадскими военными. У них изъяли личные вещи и паспорта, в том числе три автомобиля.

Посольство РФ в Чаде в свою очередь сообщало, что группа российских туристов (10 человек) на самолёте, принадлежащем чадским ВВС, была доставлена в Нджамену и находится в гостинице "La Residence".

"Посольство, со своей стороны, ежедневно навещает россиян и предпринимает все меры по скорейшему урегулированию данного инцидента. Решается вопрос о возвращении туристам их вещей, паспортов и автомобилей, которые до сих пор находятся в городе Файя", — говорилось в сообщении.

Отмечается, что туристы были доставлены в Нджамену по соображениям безопасности, поскольку зона вокруг города Файя является крайне нежелательной к посещению (высокая криминогенная обстановка, минные поля, присутствие значительного количества чадских военнослужащих, продолжающих вести зачистку местности после убийства бывшего президента страны).