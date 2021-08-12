По ее данным, Виктор Стрелкин прилетел на Камчатку во вторник 10 июля. По его словам, в рамках экскурсионной программы для туристов, часть которых была из Санкт-Петербурга, на четверг 12 августа была запланирована вертолётная экскурсия.

"Во время полёта из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолёта я спал, поэтому произошедшее ощутил только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта", — цитирует пресс-служба слова Стрелкина.

"Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой. Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность составляла порядка 8-9 метров", — рассказал он.

По его словам, спастись из затонувшего вертолёта удалось благодаря чёткому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия. Он добавил, что вода была очень холодной, был низкий туман.

"Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь. Самостоятельно спастись дальше я не мог. Кроссовки тянули меня на дно. Мне едва удалось их снять. Плыть на животе я не мог и понимал, что в таких условиях долго не продержусь. К счастью буквально через 5 минут подоспели две лодки с людьми. Меня достали из воды первым", — сообщил Стрелкин. По его словам, затем спасли гида, второго пилота и механика. "По словам других выживших второй пилот вылетел из кабины вместе с креслом", — сказал Стрелкин.

Как отметил пострадавший, спасатели сработали очень быстро и это спасло жизни тем, кто находился в воде. На берегу пострадавших укутали в пледы, дали тёплое питьё и оказали необходимую медицинскую помощь.

"Как мы узнали уже потом, сотрудники Кроноцкого заповедника стояли на берегу и ждали приземления вертолёта. После того, как услышали "хлопок" сразу же сели в лодки и начали плыть к нам и спасли", — рассказал Стрелкин.

Утром 12 августа сотрудники Кроноцкого заповедника сообщили о жесткой посадке вертолёта МИ-8 на Курильском озере Южно-Камчатского заказника. На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа, восемь из них спасены сотрудниками заповедника.