"В нашу больницу доставлены четверо пострадавших. Все — молодые люди. Двое из них находятся сейчас в реанимационном отделении", — цитирует пресс-служба главного врача краевой больницы Андрея Кислякова.

По его словам, один из молодых людей находится в тяжелом состоянии, "у него тяжёлая сочетанная травма и перелом голени". Сейчас ему проводится операция, чтобы спасти ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок 2-3-й степени.

"Второй пациент тоже в реанимационном отделении, у него тяжелая сочетанная травма, ушиб грудной клетки, открытый вдавленный перелом грудины, перелом подвздошной кости и отростка поясничного позвонка. Ему также оказывается помощь", — сообщил главврач.

Ещё один из пострадавших будет на амбулаторном лечении — у него легкие травмы и ушиб кисти. У четвёртой пострадавшей подозрения на закрытую черепно-мозговую травму, она проходит обследование, добавил медик.

В настоящее время на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Утром 12 августа сотрудники Кроноцкого заповедника сообщили о жесткой посадке вертолёта МИ-8 на Курильском озере. На борту находилось 13 туристов и три члена экипажа, восемь из них спасены сотрудниками заповедника. Как сообщала пресс-служба заповедника, эти люди самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8-9 метров. Под руководством губернатора региона Владимира Солодова при правительстве Камчатского края создан оперативный штаб по ликвидации последствий авиакатастрофы.