"Все вертолеты с тургруппами, запланированные на сегодня, отменены", — сказал собеседник агентства. По его словам, летом ежедневно на это озеро прилетает до семи вертолетов с туристами.

Курильское озеро, самое глубокое озеро на Камчатке (максимальная глубина его 316 м), — один из самых популярных природных объектов полуострова. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.

Как сообщалось, 12 августа утром на территории Южно-Камчатского заказника вертолёт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" совершил жёсткую посадку. Происшествие произошло над акваторией Курильского озера. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. По предварительным данным, живыми найдены 9 человек.

На место вылетели глава региона Владимир Солодов, спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю, врачи. Всего к реагированию привлечены 45 человек и восемь единиц техники.