"Прокуратура Камчатского края организовала проверку исполнения законодательства об оказании туристских услуг в связи с авиапроисшествием на Курильском озере. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц", — говорится в сообщении.

Проверка проводится во взаимодействии с Камчатской транспортной прокуратурой, которая проверяет соблюдение законодательства в сфере безопасности полетов Как сообщалось, 12 августа утром на территории Южно-Камчатского заказника вертолёт Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" совершил жёсткую посадку. Происшествие произошло над акваторией Курильского озера. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. На место вылетели глава региона Владимир Солодов, спасатели ГУ МЧС по Камчатскому краю, врачи. Всего к реагированию привлечены 45 человек и восемь единиц техники. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор.