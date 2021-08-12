"По телефону 8 (4152)30-10-99 граждане могут узнать информацию о ходе поисково-спасательных работ, а также в случае необходимости получить психологическую помощь. Телефон "горячей линии" будет работать круглосуточно", — говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что спасатели с водолазами и необходимым оборудованием только что вылетели из Петропавловска-Камчатского на вертолете МЧС в район происшествия.

В спасательной операции пока задействованы только сотрудники Кроноцкого заповедника, работавшие в том районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе заповедника.

"Вертолет упал в озеро возле кордона "Озерный" Южно-Камчатского заказника. Утром в четверг там был туман. Там несколько катеров у нас, которые были на месте. Постоянно на кордоне есть люди (сотрудники заповедника — ИФ). Еще наши отправляются туда на вертолете и не могут пока вылететь, ждут погоду", — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг в пресс-службе МЧС РФ сообщили о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании "Витязь- Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По данным СК, на борту вертолета находились три члена экипажа и 14 пассажиров, один из них ребенок.