Пресс-служба сообщает, что спасатели с водолазами и необходимым оборудованием только что вылетели из Петропавловска-Камчатского на вертолете МЧС в район происшествия.
В спасательной операции пока задействованы только сотрудники Кроноцкого заповедника, работавшие в том районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе заповедника.
"Вертолет упал в озеро возле кордона "Озерный" Южно-Камчатского заказника. Утром в четверг там был туман. Там несколько катеров у нас, которые были на месте. Постоянно на кордоне есть люди (сотрудники заповедника — ИФ). Еще наши отправляются туда на вертолете и не могут пока вылететь, ждут погоду", — сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг в пресс-службе МЧС РФ сообщили о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании "Витязь- Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По данным СК, на борту вертолета находились три члена экипажа и 14 пассажиров, один из них ребенок.