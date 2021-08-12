"После падения вертолет полностью ушел под воду. Выжившие, до 9 человек, смогли самостоятельно выбраться и оказались на поверхности воды, откуда их подняли сотрудники заповедника", — сказал собеседник агентства.

Еще семь человек на поверхности озера найти не удалось.

"Вода холодная. Люди скорее всего погибли. Ждем прибытия водолазов. Будет поисковая операция", — сказал он.

Ранее в краевом Минздраве сообщили "Интерфаксу", что девять туристов найдены живыми после падения вертолета на Камчатке.

"Девять человек достали, все живы. Степень тяжести (травм — ИФ) уже будут определять медики на месте", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в район происшествия вылетели две бригады медиков медицины катастроф, они прибудут туда примерно через два часа.

К приему пострадавших и оказанию помощи готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и Терновская больница.