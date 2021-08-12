"Девять человек достали, все живы. Степень тяжести (травм — ИФ) уже будут определять медики на месте", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в район происшествия вылетели две бригады медиков медицины катастроф, они прибудут туда примерно через два часа.

К приему пострадавших и оказанию помощи готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и Терновская больница.

Ранее в четверг в пресс-службе МЧС РФ сообщили о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании "Витязь- Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Как сообщил информированный источник, разбившему на Камчатке Ми-8 было почти 40 лет, он был изготовлен в 1984 году на заводе в Улан-Удэ. Сертификат летной годности вертолета истекает менее чем через год — 16 июня 2022 года.

Источник в службах транспортного надзора сообщил "Интерфаксу" о сложных метеоусловиях, по предварительным данным, спровоцировавших ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8.

"По предварительным данным во время полета возникла техническая неисправность. Экипаж попытался совершить вынужденную посадку. Однако в районе посадки отмечается сильный туман и практически нулевая видимость, в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе", — сказал источник.