"По предварительным данным погибли 10 человек, 7 выжили", — сказал источник.

Вертолет летел из поселка Николаева-2 на вулкан Хадутка, экипаж пытался выполнить посадку в условиях тумана.

"Вертолет упал в озеро Курильское, район пп Кордон Озерный в 200 км от аэропорта "Елизово". В районе падения были сложные метеоусловия — туман", — сказал источник.

Ранее в четверг в пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что вертолет с туристами жестко сел на Камчатке,

"Поступила информация о жесткой посадке вертолета МИ-8 компании "Витязь- Аэро" в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. По предварительной информации, на борту три члена экипажа и 13 пассажиров", — сказали в пресс-службе.

На место вылетает борт Центра медицины катастроф и в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.