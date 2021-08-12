"Задержки произошли по вине авиакомпании и не были связаны с метеорологическими условиями, требованиями авиационной безопасности или госорганов в соответствии с их компетенцией", — говорится в сообщении.

В отношении авиакомпании возбуждено четыре дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям). По результатам их рассмотрения на АК "Якутия" наложен штраф на общую сумму 120 тысяч рублей. Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 20 самолетов, в том числе, Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800. Контрольный пакет акций принадлежит Республике Саха (Якутия).