"Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении регионального управления в среду.

В нем отмечается, что "Новороссийским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю были отобраны пробы морской воды в зонах рекреации для исследований на показатели загрязнения по содержанию нефтепродуктов".

"Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)", — уточняется в сообщении.

Как сообщалось, вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 километрах от берега, в районе Южная Озереевка произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 мск, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем — порядка 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.