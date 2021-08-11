"Министерство экономического развития, промышленности и торговли региона 9 июля приступило к согласованию готовности предприятий общепита работать по ночам только с посетителями, которые прошли вакцинацию. Бизнес некоторое время раскачивался, а потом активно стал это использовать. И если на 21 июля в списке было лишь 5 заведений, то сегодня — более 30", — сказал Лысков.

Примечательно, что если первыми такие рестораны и бары открывали по ночам свои двери лишь в Калининграде, то сегодня они есть и в малых городах области — Озерске, Балтийске, Зеленоградске, Светлогорске. При этом формат таких заведений самый разный — от "крутых" ресторанов, до небольших кафе, отметил пресс-секретарь.

"Открытие ночных заведений идет на фоне определенного снижения роста числа заболеваний коронавирусом и увеличения количества людей, сделавших прививку. Так минувшим днем выявлено 180 новых заболевших, а число привитых составило 251 544 человека, из них двукратно — 203 340. Фактически сегодня в регионе вакцинирован уже каждый пятый житель", — добавил Лысков.

Он напомнил, что в настоящее время ограничительные меры по коронавирусу разрешают всем заведениям общепита работать в 6 утра до 12 ночи. По ночам они могут принимать лишь гостей, имеющих гражданские паспорта и сертификаты о прививке.