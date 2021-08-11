"9 августа на выходе из СИЗО Богданову предъявили новое обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и отравили в ИВС Лазаревского района Сочи", — сообщила "Интерфаксу" руководитель инициативной группы защиты Богданова Александра Мирошникова в среду.

Она напомнила, что 5 августа, судебной коллегией по уголовным делам Краснодарского краевого суда было принято решение об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, до этого он находился под стражей.

В свою очередь адвокат Богданова Дмитрий Чечерин уточнил агентству, что в среду следствие выходит с ходатайством об избрании меры пресечения.

"О какой именно мере речь, пока не знаем. Возможно, следствие снова будет ходатайствовать о заключении под стражу. Ждем поступления материалов в суд", — сказал адвокат.

По его словам, Богданова обвиняют в затягивании процесса передачи санатория государству.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, Богданов в июне 2016 был назначен председателем ликвидационной комиссии общероссийской общественной организации "Общество "Знание". Одновременно он выполнял функции единоличного исполнительного органа — гендиректора ООО "СКК "Знание", учрежденного обществом "Знание". "Используя свои полномочия, вопреки законным интересам Богданов действовал в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, выразившихся в регулярной прибыли от деятельности ООО "СКК "Знание", — говорится в постановлении.

Ранее сообщалось, что в отношении Богданова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). 2 июня он был задержан в аэропорту Сочи и арестован.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО СКК "Знание" зарегистрировано в Сочи в марте 1992 года. Организация ведет деятельность санаторно-курортных организаций. В 2020 году выручка компании составила 536 млн руб., убыток — 17 млн руб. Головной структурой указана Общероссийская общественная организация — "Общество "Знание" России. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Руководителем ликвидационной комиссии указан Дмитрий Богданов.