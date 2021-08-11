"Отельеры призвали правительство Кипра отменить введенное 1 августа требование об обязательном прохождении непривитыми туристами дополнительных диагностических тестов за свой счет на седьмой день после их приезда в страну. Дополнительные траты приведут к оттоку иностранных гостей, в первую очередь, речь идет о турпотоке из России", — пишет издание со ссылкой на Кипрскую ассоциацию отельеров (PASYXE).

По словам председателя регионального отделения PASYXE в провинции Фамагуста Дороса Таккаса, крупные российские турагентства уже предупредили, что новое правило о дополнительном тесте для непривитых туристов приведет к снижению числа бронирований гостиниц более чем на 20%.

Чтобы сохранить турпоток из России, ассоциация заключила контракт с частной лабораторией, которая займется тестированием гостей отелей, входящих в ассоциацию. Предполагается, что стоимость расходов на проведение тестирования полностью покроют отельеры и правительство страны.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в московском офисе Минтуризма Кипра, отельеры действительно предлагают на таких условиях сделать для туристов бесплатное тестирование, однако "инициатива ассоциации отельеров должна еще быть утверждена".

Минздрав Кипра с 30 июля до 31 августа обязал всех приезжающих в страну сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест на антигены, начиная с седьмого дня пребывания в стране. Исключение составляют туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации от коронавируса или справка о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней.

Сдать повторный ПЦР-тест можно за 20-30 евро в лабораториях, экспресс-тест на антигены обойдется в 10 евро или меньше в любой аптеке. На основании тестов туристы получают SafePass, заменяющий полученный при въезде CyprusFlightPass.

SafePass необходимо носить с собой, он нужен для посещения ресторанов, кафе, парков развлечений, археологических памятников, музеев, мест религиозного поклонения, театров и кинотеатров (в том числе на открытом воздухе), торговых центров и магазинов розничной торговли, спортзалов, больниц, поликлиник, ярмарок и выставок, конференций, а также казино.

SafePass действует 72 часа. Затем необходимо повторное прохождение теста.