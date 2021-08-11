Специалисты восстановили архитектурное и декоративное убранство детской, комнат отца и матери композитора. Посетители увидят исторические обои, белый дубовый паркет начала XIX века, печи, лепнину и потайную дверь-шкафчик.

"Новое оформление экспозиции откроется лишь в 2022 году — пока все экспонаты хранятся рядом с домом Римского-Корсакова, в бывшей полковой церкви. Однако уже сейчас сотрудники музея готовятся проводить экскурсию по зданию "История дома, рассказанная им самим", — говорится в сообщении.

Ремонтно-реставрационные работы в усадьбе Николая Римского-Корсакова начались в 2019 году. В здании заменили инженерные сети, кровлю и обшивку дома, установили современную систему сигнализации.

Усадьбу, где родился и вырос будущий композитор Римский-Корсаков, построил его дед в 1801 году. В июле 1944 года в здании открылся музей.

Основной фонд хранилища содержит свыше 10 тыс. экспонатов: личные вещи Римских-Корсаковых, предметы дворянского быта, мебель, клавиры и партитуры с автографами композитора, а также подлинный рояль Римского-Корсакова фирмы "Беккер", который прослужил композитору более 30 лет.

В экспозиции есть и семейные реликвии: крестильная рубашка, шерстяная распашонка, детские лайковые перчатки, ленточка с отметками роста композитора.