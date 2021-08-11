"Проект уже готов. Мы ждем завершения работ с грузинской стороны, после чего винный маршрут Iter Vitis Caucasus будет запущен", — сказала Гасанова.

По ее словам, азербайджанская часть маршрута войдут такие города, как Баку, Шемаха, Исмаиллы, Габала, Шеки, Гейгель, Шамкир, Гянджа и Товуз. В рамках тура предусмотрена дегустация вин, демонстрация национальной винодельческой культуры, местных сортов винограда, а также история виноделия в Азербайджане и ее особенности.

Гасанова отметила, что власти страны после послаблений ограничительных мер из-за COVID-19 планируют использовать данный маршрут как новый туристический продукт.

"Хотим предложить данный маршрут гостям из Европы, чтоб они могли посетить и Азербайджан и Грузию", — отметила Гасанова.

Iter Vitis (с лат. "Путешествие по виноградной лозе") является сертифицированным культурным маршрутом Совета Европы с 2009 года, распространяющим культуру винограда, виноделия и винодельческих пейзажей. Путешественник может открыть для себя отдаленные земли, начиная от Кавказа и заканчивая западноевропейскими виноградниками, узнать о методах выращивания, винификации, хранении и транспортировке, а также познакомиться с мифами и символами, окружающими эту богатую культуру. В странах маршрута также организуются различные образовательные и культурные встречи.