"Чартерную программу из Москвы в Тюмень мы организуем совместно с департаментом потребительского рынка Тюменской области при поддержке Ростуризма. Первый чартер с туристами вылетит из московского аэропорта "Домодедово" 7 сентября, рейсы будут выполняться по расписанию под даты заездов – 7, 12, 17, 23 и 28 сентября", — сообщает пресс-служба туроператора.

Как отметили в компании, продолжительность туров составляет 6 дней/ 5 ночей и 7 дней/ 6 ночей. Стоимость путевки по программе "Привет, Сибирь!" с перелетом начинается от 16,3 тыс. рублей на человека при двухместном размещении. Программа доступна для бронирования в трех вариантах – лайт, стандарт и макси с размещением в отелях 3* или 4*. Туроператор предлагает активный, гастрономический, оздоровительный и культурно-познавательный отдых в Тюменской области.

Кроме того, в ассортименте TUI Россия представлены туры по двум брендовым маршрутам "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири".

Первая программа познакомит туристов с прошлым городов Тюмень, Тобольск и историей освоения Сибири. Стоимость тура с перелетом начинается от 23,2 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в гостинице 3* на 6 дней.

Брендовый маршрут "Романовы в Сибири" расскажет туристам о последних месяцах жизни императорской семьи. Стоимость тура с перелетом начинается от 20,9 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в гостинице 3* на 6 дней.