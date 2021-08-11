Проведение фестиваля стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Мурманской области и, как следствие, смягчением ограничительных мер.

"В этом году фестиваль в старинном поморском селе вошёл в культурную программу председательства Российской Федерации в Арктическом совете и состоится под эгидой МИД РФ. Его главным организатором выступит Фонд "Росконгресс" при участии АНО "Мурманконгресс", — говорится в сообщении.

Фестиваль призван развивать событийный туризм и популяризировать локальную кухню.

Ранее проведение фестиваля было запланировано на 17-18 июля, но из-за пандемии сроки были перенесены.

Териберка — популярное среди туристов поморское село. В 2015 году оно стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" на побережье Баренцева моря собирается около 5 тыс. туристов. В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века.

В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Териберке проживали 1025 человек.