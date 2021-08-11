"При наличии оригинала либо копии документа о проведенном курсе вакцинации против инфекции COVID-19 ни ПЦР-тест, ни изоляция при въезде в Белоруссию не нужны (сертификат должен быть представлен на бумажном носителе)", — говорится на сайте комитета.

Раньше при въезде из стран, включенных в "красную зону" (с наибольшим числом случаев заражения COVID-19), была обязательна 10-дневная самоизоляция.

В сообщении отмечается, что курс вакцинации должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия на территорию Белоруссии. В сертификате должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата окончания курса вакцинации (на белорусском или русском и (или) английском языках).

"Все лица во избежание проблем при пересечении границы обязаны предъявлять документы, подтверждающие цель поездки, переведенные на один из государственных языков Республики Беларусь (белорусский, русский). Верность перевода или подлинность подписи переводчика на переводе должна быть засвидетельствована нотариусом", — пояснили в Госпогранкомитете.

Также сообщается, что при транзите граждан РФ в Россию ПЦР-тест и самоизоляция не нужны. Самоизоляция отменена и для лиц, следующих в Белоруссию для проведения вакцинации против COVID-19.