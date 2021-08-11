"Мы перешли экватор, летний сезон, можно сказать, состоялся. В Мурманскую область приехали 249 тыс. туристов, мы уверены, что добьемся тех показателей, которые были до пандемии", — сказал Елисеев по итогам встречи с представителями туристической отрасли.

Как сообщалось, по итогам 2019 года турпоток в регион составил 451 тыс. человек.

Ранее губернатор Андрей Чибис во время встречи с представителями туротрасли сообщил, что средний чек туристов, отдыхающих в Мурманской области, за время коронавируса снизился.

"Сейчас за два-три дня турист оставляет от 25 тыс. до 60 тыс. рублей. Когда до пандемии мы принимали большое количество туристов, в том числе из Азии, они тратили сильно меньше денег", — сказал Чибис.

До весны 2020 года, по данным правительства Мурманской области, средний чек иностранного туриста, который приезжает в Териберку, составлял 13 тыс. рублей в сутки, российского туриста — 5 тыс. рублей.