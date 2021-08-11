"По яхтенной марине в Балаклаве — особый проект, вышли с Главгосэкспертизой в этом году, начинаем ее делать, контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем", — сказал Развожаев в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24".

В Балаклавской бухте планируется создание марины на 600 судов. Она находится на юго-западном побережье Крымского полуострова в пределах Севастополя. Расположение бухты удобно для швартовки и размещения судов, поскольку там не бывает штормов. В 1950-х годах бухта служила местом размещения базы советских подлодок.

18 мая стало известно, что эксперты Главгосэкспертизы по итогам изучения проектно-сметной документации, разработанной компанией "Стройгазмонтаж", выдали положительное заключение на создание яхтенной марины. Запланированы модернизация всех коммуникаций, обновление инженерной инфраструктуры, строительство причалов и пирсов, ремонт дороги, реконструкция набережных, реставрация исторических зданий, модернизация морского пункта пропуска через госграницу.

Проект яхтенной марины будет реализован за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма, а также региональных целевых бюджетных средств Севастополя. Стоимость работ власти города ранее оценивали в 7 млрд рублей, еще около 14 млрд рублей планируется привлечь в виде инвестиций в инфраструктуру.