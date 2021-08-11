"Мое предложение — поручить правительству совместно с правительством Севастополя разработать правительственный план: по каждому зданию определить сроки, источники финансирования, чтобы это было в одном документе, и в течение трех-четырех лет привести главные исторические здания в Севастополе в порядок, используя разные источники финансирования", — сказал Развожаев в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал "Россия 24".

Губернатор представил президенту презентацию с информацией о состоянии исторических зданий. Он отметил, что некоторые объекты уже восстанавливают за бюджетные средства, другие — на частные инвестиции.

Губернатор напомнил, что несколько лет назад началось масштабное благоустройство центра города. Так, весной 2020 года была завершена реконструкция улицы Большая Морская. Планируется ремонт второй центральной улицы города — Ленина.

Также Развожаев рассказал о "заморозке" реконструкции Исторического бульвара, которую начала компания "Меандр" в 2018 году.

"Менее 10% работ сделаны. Надо принять решение, его доделать. С теми, кто свою работу недобросовестно выполнил, наверное, надо разобраться... Теперь передано все по инициативе Хуснуллина (вице-премьера РФ — ИФ), все объекты отраслевые, в единую дирекцию при Минстрое. Чтобы им зайти и доделать то, что нужно, требуется дополнительное выделение денег и на проект, потому что и проект был не очень хорошо сделан, и на финансирование (работ — ИФ)", — отметил глава региона.

Исторический бульвар — одна из главных туристических достопримечательностей Севастополя. На нем находится знаменитая Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." и больше десятка памятников и мемориальных обозначений, связанных с подвигом защитников города в годы Крымской воины.