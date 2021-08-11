"Возвращение российских туристов приведет к увеличению числа рабочих мест в туристическом секторе. В свою очередь, доходы Египта от туризма вырастут, если прогнозы властей по турпотоку из РФ сбудутся. Власти ожидают, что республику посетят более 2 млн россиян, тогда доходы отрасли вырастут до $4 млрд", — пишет издание.

Между тем, член Ассоциации инвесторов в туризм Красного моря Мохамед Фала отметил, что возвращение российских туристов на египетские курорты будет постепенным, ведь основной турпоток придется на ноябрь и декабрь.

"Туристы, прибывающие из России, имеют очень большое значение для турбизнеса, поскольку обычно их много, и они путешествуют в течение всего года, а не только в высокий сезон. Это позволяет равномерно загружать отели на курортах", — пояснил Фала.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Рейсы выполняют авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", с египетской стороны – авиакомпания Egypt Air (7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта) совместно с туроператором TUI Россия. Первые рейсы вылетели на курорты в понедельник со стопроцентной загрузкой.