"С 20 августа мы увеличим до 10 число рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Мы уже получили все подтверждения от министерства гражданской авиации Египта. Всего будет по 5 рейсов на каждый курорт", — рассказали в компании.

Egypt Air выполняет рейсы между Москвой и египетскими курортами в партнерстве с туроператором TUI Россия.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Egypt Air выполняет семь рейсов на оба курорта.

Кроме того, 6 августа Росавиация выдала более 230 допусков на полеты в Египет восьми авиакомпаниям на почти 800 еженедельных рейсов из Москвы и регионов. Авиакомпания AZUR air собирается летать из 40 городов страны, "Россия" – из 30, S7 – из 27, NordStar – из 17, "Уральские авиалинии" – из 13.