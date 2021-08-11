"По аквапаркам мы договорились, что по воскресеньям разрешим работать, один день — среда — на санитарную уборку. Изменения в указ вносим", — сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

По его словам, ситуация с коронавирусом "более-менее стабилизировалась". Это, в частности, позволяет снять ряд ограничений в Симферополе — на работу фуд-кортов в торговых центрах и аттракционов.

"Симферополь за последние четыре недели имеет отрицательный темп прироста, на сегодняшний день цифры заболеваемости там остаются ниже среднереспубликанского в течение последних четырех недель, поэтому принято решение по Симферополю снять ограничение", — пояснила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму во второй декаде июля. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом пошло на спад.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 63 тыс. человек, 1,9 тыс. пациентов умерли.