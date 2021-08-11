"По самым оптимистичным прогнозам правительства и Минэкономики, возвращение туристичского потока в Азербайджан к показателям 2019 года планируется к 2023 году. Однако, мы больше склоняемся к мнению, что реально достичь такого результата можно будет в 2024 году", — заявил Нагиев.

Он пояснил, что многое для роста показателей зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

"Опыт большинства стран, в частности, европейских, показывает, что при открытии границ и послаблении карантинного режима, наблюдался резкий рост числа заражений коронавирусной инфекцией. Многие страны уже объявили о четвертой волны пандемии, поэтому следует быть осторожным с рисками, ведь для нас приоритетным является здоровье граждан", — подчеркнул глава Госагентства.

Нагиев также добавил, что в настоящее время ведется работа по упрощению визового режима для граждан ряда стран, желающих посетить Азербайджан.

По данным Госкомстата, турпоток в Азербайджан в 2020 году составил 795,7 тыс. человек, что в 4 раза ниже показателя 2019 года (3 млн 170,4 тыс. человек).

Столь значительный спад турпотока был обусловлен пандемией коронавируса и запретом на въезд в Азербайджан, действующим с марта 2020 года.