"Сейчас за два-три дня турист оставляет от 25 тыс. до 60 тыс. рублей. Когда до пандемии мы принимали большое количество туристов, в том числе из Азии, они тратили сильно меньше денег", — сказал Чибис.

Ранее, до пандемии, в правительстве Мурманской области сообщали, к примеру, средний чек иностранного туриста, который приезжает в Териберку, составляет 13 тыс. рублей в сутки, российского туриста — 5 тыс. рублей.

Губернатор добавил, что сейчас Мурманск "входит в топ-пять городов, куда едут состоятельных туристы из Москвы и Петербурга".