Июльский пассажиропоток стал рекордным за всю историю аэропорта, превысив показатель и "доковидного" июля 2019 года (на 27,2%). Ранее рекордным месяцем был август 2019 года, тогда аэропорт обслужил 279,96 тыс. пассажиров.

При этом за 7 месяцев 2021 года аэропорт обслужил 1,382 млн пассажиров, что в 1,6 раза больше, чем в 2020 году, и на 4,3% меньше, чем в "доковидном" 2019 году.

Аэропорт "Красноярск" — 16-й по пассажиропотоку аэропорт России, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Базовый перевозчик -NordStar. По данным Росавиации, в 2020 году красноярский аэропорт обслужил 1 млн 656,2 тыс. пассажиров (на 35,5% меньше, чем годом ранее).