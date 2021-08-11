"Я думаю, мы можем сказать, что огонь медленно переходит под контроль", — сообщил мер города Истиея Яннис Конзиас государственному телеканалу ERT.

Истиея находится на остове Эвбея, на котором огонь уже уничтожил тысячи гектаров лесных массивов, сотни домов, и привел к эвакуации более 2,7 тыс. человек. Сотни пожарных борются с двумя обширными возгораниями на острове, одно из которых не утихает на протяжении девяти дней.

Более напряженная ситуация складывается в горном районе полуострова Пелопоннес, где расположены густые леса и глубокие овраги, отмечают СМИ. Заместитель губернатора Аркадии Христос Ламбропулос сообщил, что пожарные прикладывают все усилия, чтобы не дать пламени достичь покрытой густыми лесами горы Менало.

"На данный момент деревни не подвергаются риску. Но условия меняются каждый час", — рассказал он ERT.

Три человека погибли во время последней волны пожаров, которая произошла в разгар периода самой сильной жары в Греции за последние десятилетия.

Государства-участники ЕС и другие страны предоставили Греции для борьбы с пожарами в общем 21 воздушное судно, 250 транспортных средств и более 1,2 тыс. пожарных.

Кроме Греции, сложная ситуация с природными пожарами также складывается сейчас в Италии, Черногории и Северной Македонии.