Средства пойдут на завершение строительства защитных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол.

"Здесь, в частности, возведут железобетонные конструкции, металлические ограждения и снегоудерживающие щиты. Это обеспечит безопасное пребывание местных жителей и туристов в районе Эльбруса, а также защитит объекты инфраструктуры от природной стихии", — говорится в сообщении.

Часть финансирования направят на расчистку от селевых наносов действующего селепропускного сооружения на реке Герхожан-Суу, где ранее из-за оползней произошло перекрытие русла реки и появилась завальная плотина. При прорыве она может привести к образованию мощного селевого потока. Расчистка защитного сооружения позволит это предотвратить.

Помочь с финансированием предстоящих работ Михаила Мишустина попросил глава республики Казбек Коков во время беседы в Пятигорске, которая прошла 15 июня в рамках рабочей поездки главы кабмина в Северо-Кавказский федеральный округ. Мишустин просьбу одобрил.

"Правительство поддержит регион обязательно. Безопасность людей — это самое главное", — сказал Мишустин на встрече.