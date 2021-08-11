"Исследование материала от детей и сопровождающих из лиц проведено 09-10.08.2021 на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области", по результатам исследований обнаружены РНК SARS-CоV-2 и энтеровирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Специалисты также провели лабораторное обследование в вагонах, где ехали дети. Были взяты пробы воды и смывы на наличие вируса SARS-CoV-2, материал находится в работе.

В отделе регионального управления Роспотребнадзора "Интерфаксу" сообщили, что точное количество детей, у которых выявлен коронавирус и энтеровирус, пока уточняется.

"Все материалы пока собираются, количество заболевших уточняется", — сказал сотрудник управления.

Как сообщалось, десятки отдыхавших в Анапе детей вернулись из оздоровительного лагеря в Смоленск с признаками инфекции. Дети приехали из лагеря "Счастливое детство" в минувшие выходные на поезде № 535 "Анапа — Смоленск". На железнодорожном вокзале Смоленска медики осмотрели 75 детей, прибывших из лагеря. Госпитализация никому не потребовалась.

По данному факту проводится комплексная проверка департаментами Смоленской области по здравоохранению и социальному развитию, а также представителями Роспотребнадзора.

Глава региона Алексей Островский поручил своему профильному заместителю направить в адрес администрации Краснодарского края и профильных ведомств письма о сложившейся ситуации со здоровьем детей, выехавших из оздоровительного лагеря "Счастливое детство".

Также он поручил направить делегацию по месту отдыха детей в Анапу, чтобы выяснить причины произошедшего.