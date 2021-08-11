"К сожалению, иммунизация несколько снизилась по сравнению с прошлой неделей. Это не позволяет говорить о том, что к сентябрю мы сможем достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета, чтобы говорить об отмене ограничительных мероприятий и проведении всех мероприятий в полном объеме", — сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

Она обратила внимание на то, что появляется информация о заражении привитых. Однако доля таких случаев в Крыму всего 0,2%, что говорит об эффективности вакцин, отметила главный санитарный врач.

По данным министра здравоохранения республики Александра Остапенко, в Крыму привили от COVID-19 первым компонентом около 442 тыс. человек. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% жителей региона — порядка 900 тыс.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне текущего года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой и с ограничением по времени, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму во второй декаде июля. В день количество выявленных случаев COVID-19 перевалило за 400, но потом пошло на спад.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 63 тыс. человек, 1,9 тыс. пациентов умерли.