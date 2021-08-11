"Культурно-просветительские программы путешествий для школьников являются продолжением проекта «Моя Россия», который Минкультуры России реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии (РСТ), региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа. За это время в проекте приняли участие более 150 тысяч детей", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе РСТ.



Путешествия будут организованы по более чем 20 регионам России, среди них — Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Нижний Новгород, Таганрог, Пермь и другие.

"Путешествия начались в июле и продлятся до конца ноября 2021 года. По возвращению дети примут участие в конкурсах презентаций и эссе, в которых будут рассказывать о своих впечатлениях и воспоминаниях о поездке, а также смогут высказать пожелания по дальнейшим маршрутам", — рассказали в РСТ.



Среди предлагаемых детям 14 маршрутов — тематические туры по Золотому кольцу, "Россия — родина космонавтики", "Императорский маршрут", "Золото русской литературы", "Легенды Байкала", "Сахалинская область — единственный островной регион России", "Петербург Достоевского" и другие.